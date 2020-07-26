Після необережного використання банкомату будь-який українець може залишитися без коштів на кредитній карточці
Останнім часом шахраї розробили цілий ряд прийомів, який дозволяє не просто вкрасти дані карти, але і зробити повний дублікат. Достатньо всього лише один раз вставити свою карту в роз'єм і необережно ввести пін-код на клавіатурі.
Про це повідомили журналісти видання Обозреватель.
Експерт Олеся Данильченко попередила, що останнім часом кількість разі крадіжки коштів з використанням спеціального пристрою "скримінг" зросла в рази. Шахраї встановлюють цей ледь помітний прилад в роз'єм банкомата для прийому карт.
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Практично неможливо його помітити в банкоматі. Стикаючись з картою, він читає і запам'ятовує її дані. Потім шахраям варто всього лише скопіювати їх і з допомогою іншого пристрою виготовити дублікат картки і зняти всі гроші з рахунку.
Ще один менш поширений спосіб шахрайства – траппінг. Це спеціальний прилад, який "захоплює" карту і не відпускає її до певної дії. Клієнт думає, що його картку "з'їло", телефонує в банк і йде.
Тоді підходить шахрай і продовжує користуватися банкоматом, використовуючи чужу картку, він знімає всі гроші з особистої картки людини, яка відійшла від банкомату.
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