Після необережного використання банкомату будь-який українець може залишитися без коштів на кредитній карточці

Останнім часом шахраї розробили цілий ряд прийомів, який дозволяє не просто вкрасти дані карти, але і зробити повний дублікат. Достатньо всього лише один раз вставити свою карту в роз'єм і необережно ввести пін-код на клавіатурі.

Про це повідомили журналісти видання Обозреватель.

Експерт Олеся Данильченко попередила, що останнім часом кількість разі крадіжки коштів з використанням спеціального пристрою "скримінг" зросла в рази. Шахраї встановлюють цей ледь помітний прилад в роз'єм банкомата для прийому карт.

Практично неможливо його помітити в банкоматі. Стикаючись з картою, він читає і запам'ятовує її дані. Потім шахраям варто всього лише скопіювати їх і з допомогою іншого пристрою виготовити дублікат картки і зняти всі гроші з рахунку.

Ще один менш поширений спосіб шахрайства – траппінг. Це спеціальний прилад, який "захоплює" карту і не відпускає її до певної дії. Клієнт думає, що його картку "з'їло", телефонує в банк і йде.

Тоді підходить шахрай і продовжує користуватися банкоматом, використовуючи чужу картку, він знімає всі гроші з особистої картки людини, яка відійшла від банкомату.

Нагадаємо, рахунки українців масово спустошують, розкрито зухвалу схему.

Як повідомляла Politeka, харків'ян попередили про шахраїв з "поліклініки", ходять по квартирах

Також Politeka писала, що НБУ терміново попередив українців про схему шахраїв, як не втратити гроші.