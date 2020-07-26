После неосторожного использования банкомата любой украинец может остаться без средств на кредитной карточке

В последнее время мошенники разработали целый ряд уловок, который позволяет не просто украсть данные карты, но и сделать полный дубликат. Достаточно всего лишь один раз вставить свою карту в разъем и неосторожно ввести пин-код на клавиатуре.

Об этом сообщили журналисты издания Обозреватель.

Эксперт Олеся Данильченко предупредила, что в последнее время количество случае воровства средств с использованием специального устройства "скримминг" выросло в разы. Мошенники устанавливают этот едва заметный прибор в разъем банкомата для приема карт.

Практически невозможно его заметить в банкомате. Соприкасаясь с картой, он считывает и запоминает ее данные. Потом мошенникам стоит всего лишь скопировать их и с помощью другого устройства изготовить дубликат карты и снять все деньги со счета.

Еще один менее распространенный способ мошенничества – траппинг. Это специальный прибор, который "захватывает" карту и не отпускает ее до определенного действия. Клиент думает, что его карту "съело", звонит в банк и уходит.

Тогда подходит мошенник и продолжает пользоваться банкоматом, используя чужую карту, он снимает все деньги из личной карточки человека, который отошел от банкомата.

Напомним, счета украинцев массово опустошают, раскрыта дерзкая схема.

Как сообщала Politeka, харьковчан предупредили о мошенниках с "поликлиники", ходят по квартирам.

Также Politeka писала, что НБУ срочно предупредил украинцев о схеме мошенников, как не потерять деньги.