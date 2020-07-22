Чиновники з Національного банку України вирішили розповісти громадянам, що потрібно робити у випадку дзвінка шахраїв

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку нацрегулятора в Facebook.

Так, зазвичай шахраї телефонують громадянам пізно ввечері або навіть вночі. Насамперед говорять про те, що близька їм людина потрапила в біду, і терміново потрібні гроші. Зазвичай їх просять перерахувати на певний рахунок.

В такому випадку необхідно терміново зателефонувати людині, за якого просять «викуп». Якщо ж це неможливо, то потрібно вимагати у шахраїв передати телефон цій людині.

Крім того, наполягайте на особистій передачу коштів — це додатково відлякує любителів «шалених грошей».

Після того, як вони кинуть або покладуть трубку, наберіть поліцію і повідомте про шахрайство. Якщо сумнівів немає, і це точно шахраї, потрібно звернутися на гарячу лінію НБУ.

Як ми писали раніше, українцям розповіли про схему шахрайства з банківськими картами, і пояснили, як не попастися на вудку

Нехитра схема, яка при цьому може залишити вас без грошей, виглядає наступним чином. На телефон несподівано приходить повідомлення:«Це SMS-повідомлення від банку, ваша картка заблокована». Деталі просять дізнатися телефоном.

Ви телефонуєте і спілкуєтеся нібито з представником банку, який інформує про спробу шахрайства з вашою карткою і просить вас терміново повідомити всі реквізити вашої картки, ПІН-код та пароль.

Сценарій шахраїв: «Допоможіть, я в поліції або у лікарні» 🤔🤳🏻 Ви теж чули про такі випадки: серед ночі телефонує співробітник поліції або лікарні з повідомленням, що ваша дитина або інший родич потрапила в халепу і потрібно терміново перерахувати гроші на певний рахунок? 🕸🕷 Якщо таке сталося з вами, то найімовірніше ви потрапили до рук шахрая. Адже це – класична шахрайська схема. ❓ Що робити у цій ситуації? 1️⃣. У жодному разі не перераховуйте гроші – спочатку зателефонуйте дитині або родичу! 2️⃣. Не можете додзвонитися – попросіть поговорити з дитиною/родичем. Або скажіть, що можете підвезти гроші лише особисто. 3️⃣. Зателефонуйте на 102 або повідомте Кіберполіцію про шахрая. ⚠️ Пам’ятайте! Нікому і ніколи не можна повідомляти реквізити вашої платіжної картки! ☎️ Маєте сумніви щодо ситуації? Телефонуйте на гарячу лінію Національного банку України: 0 800 505 240 Gepostet von Національний банк України am Mittwoch, 22. Juli 2020

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