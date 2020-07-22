Чиновники з Національного банку України вирішили розповісти громадянам, що потрібно робити у випадку дзвінка шахраїв
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку нацрегулятора в Facebook.
Так, зазвичай шахраї телефонують громадянам пізно ввечері або навіть вночі. Насамперед говорять про те, що близька їм людина потрапила в біду, і терміново потрібні гроші. Зазвичай їх просять перерахувати на певний рахунок.
В такому випадку необхідно терміново зателефонувати людині, за якого просять «викуп». Якщо ж це неможливо, то потрібно вимагати у шахраїв передати телефон цій людині.
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Крім того, наполягайте на особистій передачу коштів — це додатково відлякує любителів «шалених грошей».
Після того, як вони кинуть або покладуть трубку, наберіть поліцію і повідомте про шахрайство. Якщо сумнівів немає, і це точно шахраї, потрібно звернутися на гарячу лінію НБУ.
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Нехитра схема, яка при цьому може залишити вас без грошей, виглядає наступним чином. На телефон несподівано приходить повідомлення:«Це SMS-повідомлення від банку, ваша картка заблокована». Деталі просять дізнатися телефоном.
Ви телефонуєте і спілкуєтеся нібито з представником банку, який інформує про спробу шахрайства з вашою карткою і просить вас терміново повідомити всі реквізити вашої картки, ПІН-код та пароль.
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