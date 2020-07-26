Американська фітнес-модель Ана Чері покрасувалася перед шанувальниками у новому гарячому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Ана Чері регулярно ділиться у соцмережі своїми домашніми фотографіями, для яких позує в простих, але яскравих нарядах. На цей раз вона вибрала легкий картатий сарафан з бретельками, які зав'язуються на плечах. Судячи по знімку, під низ модель не одягла бюстгальтер.

Красуня сфотографувалася, сидячи на стільці. Вона трохи нахилилася вперед, демонстрируся свій об'ємний бюст. Плаття злегка задерлася на нозі, оголивши її до самого стегна. Сама Ана Чері млосно посміхається і дивиться прямо в камеру.

Користувачі соціальної мережі оцінили домашній спосіб популярної моделі і залишили багато захоплених коментарів:

"насправді Ти така красива ⚘🌷🌹"; "Закоханий в твій стиль! Ти виглядаєш приголомшливо, як завжди ❤"; "Ти така гарна, я забув, що я збирався сказати"; "Ти неймовірна, дуже чарівна 🤗🤗"; "Така прекрасна королева"; "Ти стаєш гарнішою з кожним днем!".

Раніше Ана Чері у соцмережі опублікувала фото, на якому позувала разом з подружкою. Дівчата одягли футболки і короткі топи, які підкреслили їх бюсти. Красуні взяли в руки зброю, ніби настав зомбі-апокаліпсис.

Нагадаємо, що фитнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик: "Яскрава дитинко".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері подратувала солодкими місцями в тісному купальнику, жаркі кадри: з такою не занудьгуєш.

Також Politeka писала, що Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько: "Йди за мною".