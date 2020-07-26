Американская фитнес-модель Ана Чери покрасовалась перед поклонниками в новом горячем наряде

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала фото на своей странице в Instagram.

Ана Чери регулярно делится в соцсети своими домашними фотографиями, для которых позирует в простых, но пикантных нарядах. На этот раз она выбрала легкий клетчатый сарафан с бретельками, которые завязываются на плечах. Судя по снимку, под низ модель не надела бюстгальтер.

Красавица сфотографировалась, сидя на стуле. Она слегка наклонилась вперед, демонстрируся свой объемный бюст. Платье слегка задралось на ноге, оголив ее до самого бедра. Сама Ана Чери томно улыбается и смотрит прямо в камеру.

Пользователи социальной сети оценили домашний образ популярной модели и оставили много восторженных комментариев:

"На самом деле Ты такая красивая ⚘🌷🌹"; "Влюблен в твой стиль! Ты выглядишь потрясающе, как всегда ❤"; "Ты такая красивая, я забыл, что я собирался сказать"; "Ты невероятна, очень очаровательна 🤗🤗"; "Такая прекрасная королева"; "Ты хорошеешь с каждым днем!".

Ранее Ана Чери в соцсети опубликовала фото, на котором позировала вместе с подружкой. Девушки надели лосины и короткие топы, которые подчеркнули их бюсты. Красотки взяли в руки оружие, как-будто наступил зомби-апокалипсис.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".