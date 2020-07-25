Американська фітнес-модель Ніколь Амато показала свої природні переваги у всій красі

Як пише і показує Politeka.net, вона виклала нове соковите фото на своїй сторінці в "Instagram".

На знімку Ніколь Амато позує поруч з повнорозмірною фігурою рожевого коня, на задньому фоні можна помітити рожевий плакат з єдинорогом і такі ж квіти. Дівчина наблизилася до морди казкового тваринного і замріяно подивилася в камеру. Вона злегка прочинила рот, спокусливо притиснувши палець до губ. Ніколь як не можна органічно виглядає в такий обстановці зі своєю яскравою зовнішністю і рожевої футболкою. Можна зауважити, що під нею немає бюстгальтера

"Азіатська Барбі", - підписала вона публікацію.

Користувачі соціальної мережі оцінили новий образ моделі і залишили багато компліментів в коментарях:

"Неймовірно сексуально"; "Найпрекрасніша Барбі в реальному житті"; "Прекрасна, як завжди".

Раніше Ніколь Амато виклала у соцмережі архівне фото, на якому стоїть в басейні в ідеальному мініатюрному купальнику золотистого кольору. Волосся Амато були мокрими, що надало особливої пікантності фото.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими "диньками" в маленькому топі: "Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному топі довела до екстазу виглядом під час бігу: "Ідеальна красуня".