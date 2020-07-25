Американская фитнес-модель Николь Амато показала свои природные достоинства во всей красе
Как пишет и показывает Politeka.net, она выложила новое сочное фото на своей странице в "Инстаграм".
На снимке Николь Амато позирует рядом с полноразмерной фигурой розового коня, на заднем фоне можно заметить розовый плакат с единорогами и такие же цветы. Девушка приблизилась к морде сказочного животного и томно посмотрела в камеру. Она слегка приоткрыла рот, соблазнительно прижав палец к губам. Николь как нельзя органично смотрится в такой обстановке со своей яркой внешностью и розовой футболкой. Можно заметить, что под ней нет бюстгальтера
"Азиатская Барби", - подписала она публикацию.
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Пользователи социальной сети оценили новый образ модели и оставили много комплиментов в комментариях:
"Невероятно сексуально"; "Самая прекрасная Барби в реальной жизни"; "Прекрасна, как всегда".
Ранее Николь Амато выложила в соцсети архивное фото, на котором стоит в бассейне в идеальном миниатюрном купальнике золотистого цвета. Волосы Амато были мокрыми, что придало особой пикантности фото.
Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".
Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".
Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".