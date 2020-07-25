Екс-солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер поділилася новим знімком, зробленим в компанії відомого шоумена Юрія Горбунова

Фотографію зі зйомок серіалу "Великі Вуйки-2" українська співачка, актриса і поетеса розмістила на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Мейхер позує на фото в образі героїні серіалу - у скромній сукні з закритим декольте блакитного кольору і з хусткою на голові. У артистки легкий макіяж на обличчі, а волосся зібране під хустку. Виглядає Мейхер задоволеною.

Звернемо увагу, що в серіалі Надія грає роль коханої головного героя, образ якого втілив Юрій Горбунов. Він також присутній на фотографії.

У підпису артистка анонсувала показ серіалу вже цієї осені.

«Фінал зйомок вже близький, і не спеешь озирнутися, як Великі вуйки 2 на 1+1 зможе бачити у кожен бажаючий....😉 Вже цієї осені ♥️», - написала вона.

До цього ми повідомляли, що Мейхер, показала сміливий образ, порадувавши фанатів.

На фото брюнетка позує в мереживній блузці з величезним декольте. Надія залишила волосся розпущеним, а сама позувала досить близько перед камерою, демонструючи свою розкішну груди. Промені світла, які частково засвітили кадр, додали особливого шарму фотографії.

Нагадаємо, Мейхер, Герцег та інші красуні з ВІА Гри показали, як тримати тіло у формі

Також Politeka повідомляла, що розкішна Надя Мейхер перетворилася в зухвалу модель і покрутила на камеру п'ятою точкою

А ще Politeka писала, що Надія Мейхер заплющила очі від задоволення, виставивши напоказ апетитні принади