Стали відомі результати ЗНО, які пройшли в умовах карантину
Як виявилося, приблизно 23 000 учнів провали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, а також історії, повідомляє
Вони не набрали мінімальний прохідний бал.
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Відзначимо, щоб здати український і літературу, необхідно було набрати 22 бали з 104 можливих. Це не вдалося зробити 8,32% з 275 000 учасників– близько 23 000. Тепер вони не мають права вступити до вузу в Україні в цьому році.
Що стосується ЗНО з історії, то в ньому брали участь понад 178 000 випускників. Не змогли набрати пороговий бал (25 з 94) 13,19% учасників тестування – близько 23 000.
Раніше ми повідомляли, в Україні знову продовжили карантин і це викликало тривогу у батьків школярів, які хочуть, щоб їхні діти отримували повноцінну освіту, а не онлайн
Незважаючи на запевнення чиновників, що навчальний рік розпочнеться , як і годиться - 1 вересня, батьки не вірять і вийшли на мітинг.
У центрі Одеси зібралася чимала кількість мам, тат, бабусь і дідусів, які виступають проти дистанційного навчання.
Мітингувальники вважають, таке навчання неповноцінне, призводить до деградації і психологічних проблем. Без очного спілкування діти не можуть повноцінно розвиватися. А ще сидіння за комп'ютером і планшетом сильно псує зір.
Батьки школярів підписали звернення до президента Зеленському, в якому вимагають проведення нового навчального року в звичайному, а не онлайн форматі.
Нагадаємо, що в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.
Як раніше повідомляла Politeka, студенти масово скаржаться на тести, в МОН розводять руками: «Ви в біді».
Також Politeka інформувала, що з'явилося термінове звернення до МОН абітурієнтам, "результати будуть...".