Популярна модель Анастасія Квітко, яку прозвали російською версією Кардашьян, похвалилася пишною фігурою в розкішних купальниках

Як передає Politeka.net, завдяки своїй фігурі Квітко отримує багато рекламних контрактів з брендами купальників і нижньої білизни. Тому на сторінці Instagram у Квітко дуже багато відвертих фото в красивих купальниках.

Як правило, Настя вибирає для себе купальники незвичайної форми, які ледве прикривають її неосяжні груди і підкреслюють велику «п'яту точку». На самому початку своєї кар'єри Квітко соромилася своїх пишних форм. Але після першого успіху в якості фігуристої моделі, вона стала більш впевненою у собі.

Сьогодні Квітко славиться, в першу чергу, завдяки своїм селфі «п'ятої точки». Це окремий вид фотографій, коли пишні моделі фотографують великим планом свою головну гордість. Крім цього, Квітко любить демонструвати і підкреслювати свої великі груди. Вона спеціально вибирає купальники, з яких та вистрибує.

На даний момент моделі 25 років. Вона вже давно виїхала з Росії в США, щоб будувати свою кар'єру там. В Інстаграм на дівчину підписано понад 11 мільйонів осіб. Вона популярна по всьому світу, перш за все, під прізвиськом російська Кардашьян.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

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