Популярная модель Анастасия Квитко, которую прозвали русской версией Кардашьян, похвасталась пышной фигурой в роскошных купальниках

Как передает Politeka.net, благодаря своей фигуре Квитко получает много рекламных контрактов с брендами купальников и нижнего белья. Поэтому на странице Инстаграм у Квитко очень много откровенных фото в красивых купальниках.

Как правило, Настя выбирает для себя купальники необычной формы, которые едва прикрывают ее необъятную грудь и подчеркивают большую «пятую точку». В самом начале своей карьеры Квитко стеснялась своих пышных форм. Но после первого успеха в качестве фигуристой модели, она стала более увереннее.

Сегодня Квитко славится, в первую очередь, благодаря своим селфи «пятой точки». Это отдельный вид фотографий, когда пышные модели фотографируют крупным планом свою главную гордость. Кроме этого, Квитко любит демонстрировать и подчеркивать свою большую грудь. Она специально выбирает купальники, из которых та выпрыгивает.

На данный момент модели 25 лет. Она уже давно уехала из России в США, чтобы строить свою карьеру там. В Инстаграме на девушку подписано более 11 миллионов человек. Она популярна по всему миру, прежде всего, под прозвищем русская Кардашьян.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.