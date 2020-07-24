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В українському уряді поділилися планами про те, що найближчим часом планується підвищення розміру виплат пенсіонерам

Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає «Україна 24».

«У наступному році ми перед собою ставимо амбітні завдання, щоб Пенсійний фонд, державний бюджет нам дозволили створити програми підвищення пенсій. Така програма у 2021 році буде черговою», — зазначила вона.

Також Лазебна розповіла, в якому випадку буде підвищена пенсія.

«Якщо буде підвищена мінімальна зарплата, то у нас в січні, наприклад, мінімальна пенсійна виплата для людей, яким 60-65 років, у чоловіка 35 років стажу, а у жінок 30 – становитиме 2400 грн. Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть 2600 грн», — підкреслила вона.

До цього ми повідомляли, що пенсійний фонд України розповів, скільки грошей виділили й витратили на пенсії для літніх українців.

Згідно з повідомленням, українським пенсіонерам вже почали виплачувати пенсії за липень. Пресслужба відзвітувала, скільки грошей виділили й скільки вже доставили.

"24 червня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,6 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій липня на загальну суму 39,2 млрд грн. Виплата пенсій буде проведена в установленому порядку", - пише ПФУ.

Нагадаємо, що українцям змінять правила оформлення пенсій, документ вже в Раді: "Для цього потрібно...".

Також Politeka писала, що у Мінсоцполітики назвали "нормальної" пенсію у 2700 гривень і дали пораду.