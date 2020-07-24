Пенсионный фонд Украины рассказал, сколько денег выделили и потратили на пенсии для пожилых украинцев

Как сообщает Politeka.net, об этом пресс-служба ведомства написала на официальной странице в Facebook.

Согласно сообщению, украинским пенсионерам уже начали выплачивать пенсии за июль. Пресс-служба отчиталась, сколько денег выделили и сколько уже доставили.

"24 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирования пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн. Виплата пенсий будет произведена в установленном порядке", - пишет ПФУ.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что пенсионная система Украины нуждается в кардинальном реформировании, ведь она несправедлива для большинства льготников. Она напомнила, что в стране уже увеличили пенсионный возраст и больше его повышать просто некуда.

Глава Минсоцполитики добавила, что в рамках реформы, начатой в 2017 году, украинцев ждет постепенное ежегодное повышение требований к страховому стажу. Так в 2028 году для выхода на пенсию 60-летним украинцам нужно будет иметь 35-летний стаж. Если он составит от 25 до 35 лет, то на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже от 15 до 25 лет — в 65 лет.

Напомним, что украинцам изменят правила оформления пенсий, документ уже в Раде: "Для этого нужно...".

Также Politeka писала, что в Минсоцполитики назвали "нормальной" пенсию в 2700 гривен и дали совет.