Актриси студії "Квартал 95" Валерія Товстолес і Катерина Нікітіна показали жаркий спільний танець

Як повідомляє Politeka.net, відео з'явилося на сторінці Товстолес в "Инстаграмі".

Навіть під час карантину зірки "Жіночого кварталу" зустрічаються для репетицій. Так Катерина та Валерія вирішили разом влаштувати спекотні літні танці на камеру. Красуні вирішили, що удвох веселіше, і майже синхронно виконали запальний танець, під час якого потрясли видатними частинами свого тіла на радість шанувальникам.

Під кінець танцювального номера Лера Товстолес та зовсім лягла на підлогу, продовживши стрибати вгору ногами. Судячи по обличчях дівчат, такі заняття доставляють їм велике задоволення. На жаль, користувачі не змогли прокоментувати ролик, тому що знаменитість виклала його в сторіз.

Раніше Валерія знялася з іншою своєю колегою по "Жіночому кварталу". На кадрах вона позувала, сидячи на стільці спиною до камери. Як можна помітити, дівчина не наділа ліфчика і зібрала волосся в хвіст. Поруч із задоволеною посмішкою примостилася Анастасія Оруджова.

"Репетиції Жіночого Кварталу в повному розпалі. Вгадайте, з ким у мене будуть номери і які образи?", - написала Лера.

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