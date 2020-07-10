Відома українська реперша Alyona Alyona показала свіжий образ і розповіла про свої цілі

На фото дівчина стоїть на тлі великого вікна. Олена посміхалася на камеру, а сама була в лосинах, кросівках і футболці. Реперша демонструє перші успіхи і посміхається на камеру, а зібрала волосся в хвіст. Поруч можна побачити кімнатні квіти, які додали особливого шарму фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Топимо жир. 29. І це не про вік, а про мету схуднути, яку я собі поставила. 15 червня, після свого дня народження я стала на ваги і побачила 127 кілограмів. І вирішила за рік скинути 29 кілограм. Вже майже місяць, як я знайшла дієтолога і тренера і маю перші результати. Далі більше, хто зі мною?" - написала Альона.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гарні результати. Немає нічого сильніше, ніж мета, яку людина поставив і хоче досягти", "Скинь свій рятувальний круг", Ну ось, ти така мегапозитивная, а станеш не мега, а просто позитивна", "Молодець, так тримати", "Просто красуня", "Давай, розумничка, удачі".

Повідомлялося, що відома українська співачка Alyona Alyona звернулася до співгромадян у зв'язку з протестами в США.

"Сьогодні моя стрічка новин забита чорними картинками і хэштегами на підтримку американського руху. Як в іноземних артистів, за якими я стежу, так і в українських. А у мене такої картинки сьогодні не буде, - заявила співачка.

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