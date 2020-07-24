31-річна українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, партнером якої в проекті "Танці з зірками" став телеведучий Володимир Остапчук, розбурхала відвертим знімком

Як передає Politeka.net, зірка, яка нині перебуває на останніх термінах вагітності, опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала практично без одягу. На Ілоні тільки світла прозора накидка, шлейф якої хвилями розлетівся біля ніг красуні.

Вдале освітлення дозволило Ілоні зберегти гордість, але одночасно з цим зачарувати публіку спокусливими деталями. Дівчина продемонструвала кругленький живіт, прикривши руками пишний бюст і ніжкою найінтимніше місце.

"Відверто про таємне🙏", - підписала фото в стилі ню танцівниця.

Користувачі кинулися коментувати побачене, питаючи у Гвоздьової, чи знає вона вже стать майбутньої дитини.

"А вже знаєте стать дитини? )Чи це секрет! ))" - "не знаємо"

"Все-таки, це найкраща фігура😍"

"Яка ж Ви суперська, 💖💖💕😘дуууже красиво. Горячоооо💓💓Бажаю Вам сімейного щастя та міцного здоров'я 💓💓💓"

"Вау......так романтично, ніжно і гарно!!!!!"

"Тобі б підійшов жанр НЮ)))"

"Ніжна, витончена, красива!💕🌸🌟"

Раніше ми повідомляли, Гвоздьова, яка перебуває в очікуванні другої дитини, порадувала фанатів фото в басейні. На першому знімку дівчина лежала на бортику, обнявши вагітний животик. На іншому - у такій же позі вже з'явилася її донька.

«Яке фото краще: 1 або 2?» — йдеться в повідомленні.

«Справжня Діва», «неперевершена», «зірочка», «обидві хороші!», «ну от як вибирати? І та, і та гарна», «якщо б не було першої, то не було б і другої», «обидві вогонь», «супер дівчата», — відповідали користувачі.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова жорстко рознесла Остапчука: "Вибач, Володю, але...".

А ще Politeka писала, Ілона Гвоздьова звела з розуму видами в крихітному бікіні: "Прекрасні!".