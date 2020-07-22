Участница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева, которая выступала с телеведущим Владимиром Остапчуком, сверкнула красотой в нежном образе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Какое фото лучше: 1 или 2?» — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках сперва появляется беременная Гвоздева, которая лежит на краю бассейна, демонстрируя невероятную красоту. А на другой фотографии уже позирует ее дочь, которая лежит на том же месте, где и мама.
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«Настоящая Дива», «непревзойденная», «звездочка», «обе хороши!», «ну вот как выбирать? И та, и та красивая», «если бы не было первой, то не было бы и второй», «обе огонь», «супер девчонки», — пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» которая выступала вместе в ведущим Владимиром Остапчуком, Илона Гвоздева, предстала в нежном образе.
Известно, что красотка недавно объявила о второй беременности. Танцовщица опубликовала фото в белом платье.
Звезда предстала в наряде на бретельках, под которым, казалось, нет белья. Ее формы обтянул наряд, подчеркнув достоинства.
Блестящие цепочки на шее притягивали взгляд к декольте. Илона позировала у большого горшка с цветами. Хореограф прикасалась к растению и улыбалась.
Напомним, что Илона Гвоздева жестко разнесла Остапчука: "Прости, Володя, но...".
А еще Politeka писала, Илона Гвоздева свела с ума видами в крохотном бикини: "Прекрасны!".