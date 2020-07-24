31-летняя украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, партнером которой в проекте "Танці з зірками" стал телеведущий Владимир Остапчук, взбудоражила откровенным снимком

Как передает Politeka.net, звезда, которая нынче находится на последних сроках беременности, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала практически без одежды. На Илоне только прозрачная светлая накидка, шлейф которой волнами разлетелся у ног красотки.

Удачное освещение позволило Илоне сохранить гордость, но и одновременно с этим очаровать публику соблазнительными деталями. Девушка продемонстрировала округлившийся живот, прикрыв руками пышный бюст и ножкой самое интимное место.

"Откровенно о сокровенном🙏", - подписала фото в стиле ню танцовщица.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, спрашивая у Гвоздевой, знает ли она уже пол будущего ребенка.

"А уже знаете пол ребёнка? )Или это секрет! ))" - "не знаем"

"Все-таки, это лучшая фигура😍"



"Какая же Вы суперская, 💖💖💕😘оооочень красиво. Горячоооо💓💓Желаю Вам семейного счастья и здоровья крепкого 💓💓💓"

"Вау......так романтично, нежно и прекрасно!!!!!"

"Тебе бы подошёл жанр НЮ)))"

"Нежная, утонченная, красивая!💕🌸🌟"

Ранее мы сообщали, Гвоздева, которая находится в ожидании второго ребенка, порадовала фанатов фото в бассейне. На первом снимке девушка лежала на бортике, обняв беременный животик. На другом - в такой же позе уже предстала ее дочурка.

«Какое фото лучше: 1 или 2?» — говорится в сообщении.

«Настоящая Дива», «непревзойденная», «звездочка», «обе хороши!», «ну вот как выбирать? И та, и та красивая», «если бы не было первой, то не было бы и второй», «обе огонь», «супер девчонки», — отвечали пользователи.

Напомним, что Илона Гвоздева жестко разнесла Остапчука: "Прости, Володя, но...".

А еще Politeka писала, Илона Гвоздева свела с ума видами в крохотном бикини: "Прекрасны!".