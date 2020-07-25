Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато похвалилася розкішною засмаглою фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, архівне фото Ніколь опублікувала у себе в Instagram. Красуня стояла в басейні в ідеальному мініатюрному купальнику золотистого кольору. Модель підняла вгору руки і прийняла позу, в якій її спортивна фігура виглядала найкраще. Волосся Амато було мокрим, що надало особливої пікантності фото.

Шанувальники не змогли прокоментувати цей спекотний кадр тому що красуня опублікувала його в сторіс.

Раніше ми писали, що Ніколь поділилася з шанувальниками кадрами зі свого тренування. Традиційно красуня була одягнена в тісний топ, в якому чудово проглядалася її великі груди. Дівчина зняла свої принади крупним планом на радість своїм шанувальникам чоловікам.

Крім цього, нещодавно Ніколь Амато поділилася жарким кадром з незвичайної фотосесії. Зірка була одягнена в чорний купальник. Вона сиділа на краю басейну, широко розставивши ноги. Виглядав кадр вражаюче. На фото видно, що Амато знаходиться у відмінній фізичній формі.

Також нещодавно фітнес-модель поділилася кадрами з відпочинку. Красуня запалила на яхті з гарними дівчатами. Дівчата позували на камеру, показуючи саме «солодке», що у них є.

Нагадаємо, що Ніколь Амато в тісному топі довела до екстазу виглядом під час бігу: "Ідеальна красуня".

А ще Politeka писала, що Ніколь Амато натягнула на значний бюст тонкий топік: "Апетитніше не знайти".

Також Politeka повідомляла, що Ніколь Амато скинула одяг заради пікантного кадру, форми вражають: «Шедевр».