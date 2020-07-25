Известная американская фитнес-модель Николь Амато похвасталась роскошной загорелой фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, архивное фото Николь опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка стояла в бассейне в идеальном миниатюрном купальнике золотистого цвета. Модель подняла вверх руки и приняла позу, в которой ее спортивная фигура смотрелась лучше всего. Волосы Амато были мокрыми, что придало особой пикантности фото.

Поклонники не смогли прокомментировать этот жаркий кадр потому что красотка опубликовала его в сторис.

Ранее мы писали, что Николь поделилась с поклонниками кадрами со своей тренировки. Традиционно красотка была одета в тесный топ, в котором прекрасно просматривалась ее большая грудь. Девушка сняла свою прелесть крупным планом на радость своим поклонникам мужчинам.

Кроме этого, недавно Николь Амато поделилась жарким кадром с необычной фотосессии. Звезда была одета в черный купальник. Она сидела на краю бассейна, широко расставив ноги. Выглядел кадр впечатляюще. На фото видно, что Амато находится в отличной физической форме.

Также недавно фитнес-модель поделилась кадрами с отдыха. Красотка зажгла на яхте с красивыми подружками. Девушки позировали на камеру, показывая самое «сладкое», что у них есть.

Напомним, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".

А еще Politeka писала, что Николь Амато натянула на внушительный бюст тонкий топик: "Аппетитнее не найти".

Также Politeka сообщала, что Николь Амато сбросила одежду ради пикантного кадра, формы впечатляют: «Шедевр».