У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Мел Гібсон захворів на коронавірус, але виявилося - все не так страшно

Коронавірус не даремно називають «хворобою багатих і знаменитих», тому що вона косить голлівудських зірок, політиків і багатіїв. Ось і голлівудська зірка Мел Гібсон потрапив в лікарню Лос-Анджелеса з цим же діагнозом. Про це повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на прес-секретаря зірки, пише Politeka.net

Знаменитий голлівудський актор, зірка фільму «Хоробре серце» Мел Гібсон провів тиждень в одній з лікарень Лос-Анджелеса. Діагноз актора - коронавірус. 64-річний актор був під наглядом лікарів, але потім його виписали в задовільному стані.

Лікування Мела Гібсона було засновано на препараті «Ремдісівір», а напередодні госпіталізації актора бачили в компанії його подруги - 29-річної Розалінд Росс, яка народила Гібсону дев'яту дитину - сина Ларса Джерарда. Таким чином, ЗМІ повідомили, що і його родина також знаходиться в небезпеці.

Однак, потім прес-секретар актора спростував подібні тривожні новини, повідомивши, що актор і справді перехворів на коронавірус, але це було ще в квітні. Тоді він дійсно тиждень провів в лікарні, але потім був виписаний. Зараз він почуває себе чудово і час від часу проводить повторні тести - всі вони показують негативний результат.

Але в даний момент Мел Гібсон знаходиться у себе вдома і дотримується самоізоляції.

Відзначимо, що Мел Гібсон - далеко не єдиний актор і зірка Голлівуду, хто став жертвою коронавируса. Наприклад, Айшварія Рай разом зі своєю дочкою зараз проходять лікування в Індії, у них також діагностований коронавірус. З цієї ж хворобою боролися Том Хенкс з дружиною, а також дві зірки Голлівуду українського походження - Іванна Сахно і Ольга Куриленко також повідомили про свій діагноз.

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