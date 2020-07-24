В СМИ появилась информация о том, что Мел Гибсон заболел коронавирусом, но оказалось – все не так страшно

Коронавирус не зря называют «болезнью богатых и знаменитых», потому что она косит голливудских звезд, политиков и богачей. Вот и голливудская звезда Мел Гибсон попал в больницу Лос-Анджелеса с этим же диагнозом. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря звезды, пишет Politeka.net

Знаменитый голливудский актер, звезда фильма «Храброе сердце» Мел Гибсон провел неделю в одной из больниц Лос-Анджелеса. Диагноз актера – коронавирус. 64-летний актер был под присмотром врачей, но затем его выписали в удовлетворительном состоянии.

Лечение Мела Гибсона было основано на препарате «Ремдисивир», а накануне госпитализации актера видели в компании его подруги – 29-летней Розалинд Росс, родившей Гибсону девятого ребенка – сына Ларса Джерарда. Таким образом, СМИ сообщили, что и его семья также находится в опасности.

Однако, затем пресс-секретарь актера опроверг подобные тревожные новости, сообщив, что актер и вправду переболел коронавирусом, но это было еще в апреле. Тогда он действительно неделю провел в больнице, но затем был выписан. Сейчас он чувствует себя замечательно и время от времени проводит повторные тесты – все они показывают негативный результат.

Но в данный момент Мел Гибсон находится у себя дома и соблюдает самоизоляцию.

Отметим, что Мел Гибсон – далеко не единственный актер и звезда Голливуда, кто стал жертвой коронавируса. К примеру, Айшвария Рай вместе со своей дочерью сейчас проходят лечение в Индии, у них также диагностирован коронавирус. С этой же болезнью боролись Том Хэнкс с женой, а также две звезды Голливуда украинского происхождения – Иванна Сахно и Ольга Куриленко также сообщили о своем диагнозе.

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