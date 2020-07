View this post on Instagram

🧐КАК ЗАГОТОВИТЬ ЯГОДЫ на ЗИМУ Ягоды можно сохранить несколькими способами: засушить/завялить, заморозить или же сделать из него варенья, джемы, компоты... 🍓Сегодня расскажу вам о сушке ягод. Перед тем, как приступать непосредственно к сушке, ягоды нужно подготовить: перебрать, отсортировать все мятые и порченные. Для сушки нужно выбирать плоды упругие: не перезрелые и не зеленые. Можно их предварительно вымыть (кроме малины, ежевики и шелковицы). Если ягоды крупные (например, клубника), то лучше их нарезать дольками. А можно - засушить ягоды на зиму в целом виде. Черешню и вишню сушат с косточкой и без, в целом виде или же, разделив на половинки. Самый бюджетный и экологичный вариант – сушка ягод на свежем воздухе. Расскажу несколько правил такой сушки: 🍒Ягоды должны обдуваться воздухом и сверху, и снизу – так они равномерно просушатся. 🍒Если вы сушите ягоды на сплошной поверхности, а не на сетке, выстилайте ее пергаментом. Ни в коем случае не используйте для этих целей газеты и журналы. 🍒В течение периода сушки, ягоды нужно перекладывать, переворачивать, чтобы они не запаривались и не портились. 🍒Ягоды нужно накрыть сверху марлей, чтобы на них не попадала пыль. 🍒Ягоды сушатся не на прямом солнце, а в тени. Время сушки – примерно неделя. Идеальная конструкция для сушки ягод – это натянутая на деревянную рамку москитная сетка. На таком лотке ягоды сушатся более равномерно. И не нужно бояться, чтобы они подпортятся с одной стороны, так как ягоды обдуваются воздухом со всех сторон. Можно также засушить ягоды в сушильном аппарате. Работать с ним просто: фрукты и ягоды раскладываются на специальных лотках и, обдуваемые теплым воздухом, сушатся в течение некоторого времени. 🍓Выкладывая ягоды на поддон, оставляйте между ними небольшое расстояние: так они просушатся более равномерно. 🍓Время сушки зависит от сочности ягод, их размера, толщины и мощности сушильного аппарата. Бонус сушильного аппарата в том, что ягоды не темнеют, как это обычно происходит при сушке на воздухе, а сохраняют красивый цвет и максимум полезных веществ 😉 А вы уже заготовливаете ягоды на зиму?