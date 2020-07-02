Єлизавета Глинська у своєму профілі в Instagram поділилася зі своїми підписниками секретами заготівлі ягід на зиму.

Єлизавета Глинська на своїй сторінці в Instagram пише, що зберегти ягоди на тривалий період можна кількома способами: засушити/зав'ялити, заморозити або ж зробити з нього варення, джеми, компоти. У своєму пості вона приділила увагу сушінню ягід.

Перш ніж приступати до заготівлі, ягоди слід підготувати. Для сушіння підходять стиглі плоди. Єлизавета підкреслила, що плоди потрібно вимити, але з малиною, ожиною та шовковицею дану процедуру проводити не варто.

До бюджетного та екологічним варіанту сушіння Ліза Глинська відносить – сушіння ягід на свіжому повітрі.

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«Ідеальна конструкція для сушіння ягід – це натягнутий на дерев'яну рамку москітна сітка. На такому лотку ягоди сушаться більш рівномірно. І не треба боятися, щоб вони підпортяться з одного боку, так як ягоди обдуваються повітрям з усіх боків», - повідомила переможниця «Майстер Шеф».

малина ягода

Також вона поділилася іншим способом сушіння ягід.

«Також можна засушити ягоди в сушильному апараті. Працювати з ним просто: фрукти і ягоди розкладаються на спеціальних лотках і, обдуваються теплим повітрям, сушаться протягом деякого часу», - пише Єлизавета.

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🧐КАК ЗАГОТОВИТЬ ЯГОДЫ на ЗИМУ Ягоды можно сохранить несколькими способами: засушить/завялить, заморозить или же сделать из него варенья, джемы, компоты... 🍓Сегодня расскажу вам о сушке ягод. Перед тем, как приступать непосредственно к сушке, ягоды нужно подготовить: перебрать, отсортировать все мятые и порченные. Для сушки нужно выбирать плоды упругие: не перезрелые и не зеленые. Можно их предварительно вымыть (кроме малины, ежевики и шелковицы). Если ягоды крупные (например, клубника), то лучше их нарезать дольками. А можно - засушить ягоды на зиму в целом виде. Черешню и вишню сушат с косточкой и без, в целом виде или же, разделив на половинки. Самый бюджетный и экологичный вариант – сушка ягод на свежем воздухе. Расскажу несколько правил такой сушки: 🍒Ягоды должны обдуваться воздухом и сверху, и снизу – так они равномерно просушатся. 🍒Если вы сушите ягоды на сплошной поверхности, а не на сетке, выстилайте ее пергаментом. Ни в коем случае не используйте для этих целей газеты и журналы. 🍒В течение периода сушки, ягоды нужно перекладывать, переворачивать, чтобы они не запаривались и не портились. 🍒Ягоды нужно накрыть сверху марлей, чтобы на них не попадала пыль. 🍒Ягоды сушатся не на прямом солнце, а в тени. Время сушки – примерно неделя. Идеальная конструкция для сушки ягод – это натянутая на деревянную рамку москитная сетка. На таком лотке ягоды сушатся более равномерно. И не нужно бояться, чтобы они подпортятся с одной стороны, так как ягоды обдуваются воздухом со всех сторон. Можно также засушить ягоды в сушильном аппарате. Работать с ним просто: фрукты и ягоды раскладываются на специальных лотках и, обдуваемые теплым воздухом, сушатся в течение некоторого времени. 🍓Выкладывая ягоды на поддон, оставляйте между ними небольшое расстояние: так они просушатся более равномерно. 🍓Время сушки зависит от сочности ягод, их размера, толщины и мощности сушильного аппарата. Бонус сушильного аппарата в том, что ягоды не темнеют, как это обычно происходит при сушке на воздухе, а сохраняют красивый цвет и максимум полезных веществ 😉 А вы уже заготовливаете ягоды на зиму?

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Підписники в коментарях дякували Єлизаветі Глинській за корисну інформацію і ділилися своїм досвідом заготівлі корисностей на зиму.

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