Єлизавета Глинська у своєму профілі в Instagram поділилася зі своїми підписниками секретами заготівлі ягід на зиму.

Єлизавета Глинська на своїй сторінці в Instagram пише, що зберегти ягоди на тривалий період можна кількома способами: засушити/зав'ялити, заморозити або ж зробити з нього варення, джеми, компоти. У своєму пості вона приділила увагу сушінню ягід.

Перш ніж приступати до заготівлі, ягоди слід підготувати. Для сушіння підходять стиглі плоди. Єлизавета підкреслила, що плоди потрібно вимити, але з малиною, ожиною та шовковицею дану процедуру проводити не варто.

До бюджетного та екологічним варіанту сушіння Ліза Глинська відносить – сушіння ягід на свіжому повітрі.

«Ідеальна конструкція для сушіння ягід – це натягнутий на дерев'яну рамку москітна сітка. На такому лотку ягоди сушаться більш рівномірно. І не треба боятися, щоб вони підпортяться з одного боку, так як ягоди обдуваються повітрям з усіх боків», - повідомила переможниця «Майстер Шеф».

Також вона поділилася іншим способом сушіння ягід.

«Також можна засушити ягоди в сушильному апараті. Працювати з ним просто: фрукти і ягоди розкладаються на спеціальних лотках і, обдуваються теплим повітрям, сушаться протягом деякого часу», - пише Єлизавета.

Підписники в коментарях дякували Єлизаветі Глинській за корисну інформацію і ділилися своїм досвідом заготівлі корисностей на зиму.

Нагадаємо, переможниця "Майстер Шеф" Глинська поділилася простим рецептом смачного французького десерту: «Пальчики оближеш»

Як писала Politeka, Ліза Глинська викрила рецепт медової пахлави: як в дитинстві на море

Як Politeka повідомляла, переможниця "Майстер Шеф" Глинська поділилася рецептом згущеного молока: «Це неймовірно смачно»