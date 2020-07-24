Украинская певица и участница «Квартал 95» Марта Адамчук восхитила фотографией с отцом

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страничку знаменитости.

На фото радостная Марта Адамчук обнимает отца. Певица просто сияет от счастья. При этом главный мужчина ее жизни выглядит довольно серьезным.

«Возле папы всегда такая девочка-девочка. Похожи?», - написала она.

В комментариях фолловеры артистки восхищаются тем, насколько она похожа на отца.

«Какое тёплое фото) Очень похожи. Папина капелька», «Похожи. Значит будешь счастлива», «Похожиии очень😻😻», «Марта. Выкопия своего отца», "Капец как", «Очень похожи, такие красивые и настоящие», "Похожи на отца. Счастливые", -- пишут в Сети.

Как известно, Марта Адамчук родилась в пгт Кельменцы Черновицкой области. Ее отец работает водителем, а мама – завучем в школе.

Ранее мы рассказывали, Марта Адамчук изумила внешним видом в красном длинном платье на опубликованных в Инстаграм кадрах. Девушка спускалась по лестнице и на вопрос подруги и коллеги Веры Кекелии, идущей позади, "куда собралась", кокетливо ответила "замуж выхожу".

Напомним, звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку.

А еще Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" посветила голым телом в свадебном платье.

Также Politeka писала, что горячая звезда из "Квартала 95" приспустила платье и похвасталась рельефами.