Алла Пугачова опинилася у центрі судового скандалу зі своєю шанувальницею

До суду надійшов позов від мешканки Нового Уренгоя Крістіни Мартиросян, яка зажадала припинити часткове використання належного Аллі Пугачовій товарного знака «Кристина». Про це повідомляє Стархіт, пише Politeka.net

Бренд Примадонни «Христина» був зареєстрований в 1997 році як діючий для 18 класів товарів і послуг. Простіше кажучи, бізнесвумен просто хоче, щоб права співачки на даний бренд не поширювалися щодо хлібобулочних і кондитерських виробів, послуг кафе, кафетеріїв і ресторанів.

За словами Мартиросян, Пугачова все одно не користується товарним знаком для галузей громадського харчування. А у жительки Нового Уренгоя в рідному місті два фірмових кондитерських магазину

Треба відзначити, що заявник гранично лояльна і ввічлива. При подачі позову вона заявила, що у неї «лише маленька прохання до Алли Борисівни, мовляв, нічого серйозного». Поки неясно, як цю новину сприйняла сама Примадонна.

Бренд «Христина» Пугачова зареєструвала на своє ім'я в 1997 році для 18 класів товарів і послуг. Останній раз термін дії виключного права на товарний знак був продовжений в 2016 році на десять років. Кондитерський дім «Христина» створений в 2006 році. У Новому Уренгої у Мартиросян два фірмові магазини, які торгують тортами, тістечками, мусами і пирогами.

Нагадаємо, що бренд, який зараз намагаються забрати у співачки, є далеко не першою спробою бізнесу у Примадонни. До цього Алла Борисівна вже запускала свою радіостанцію «Алла», де звучали в першу чергу радянські хіти. Радіо проіснувало кілька років, потім була закрита. Також Алла Борисівна випустила свої чіпси, також названі її іменем, але і вони не знайшли відгуку у шанувальників.

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