Алла Пугачева оказалась в центре судебной тяжбы со своей поклонницей

В суд поступил иск от жительницы Нового Уренгоя Кристины Мартиросян, которая потребовала прекратить частичное использование принадлежащего Алле Пугачевой товарного знака «Кристина». Об этом сообщает СтарХит, пишет Politeka.net

Бренд Примадонны «Кристина» был зарегистрирован в 1997 году как действующий для 18 классов товаров и услуг. Проще говоря, бизнесвумен просто хочет, чтобы права певицы на данный бренд не распространялись в отношении хлебобулочных и кондитерских изделий, услуг кафе, кафетериев и ресторанов.

По словам Мартиросян, Пугачева все равно не пользуется товарным знаком для отраслей общепита. А у жительницы Нового Уренгоя в родном городе два фирменных кондитерских магазина

Надо отметить, что заявитель предельно лояльна и вежлива. При подаче иска она заявила, что у нее «лишь маленькая просьба к Алле Борисовне, мол, ничего серьезного». Пока неясно, как эту новость восприняла сама Примадонна.

Бренд «Кристина» Пугачева зарегистрировала на свое имя в 1997 году для 18 классов товаров и услуг. Последний раз срок действия исключительного права на товарный знак был продлен в 2016 году на десять лет. Кондитерский дом «Кристина» создан в 2006 году. В Новом Уренгое у Мартиросян два фирменных магазина, торгующих тортами, пирожными, муссами и пирогами.

Напомним, что бренд, который сейчас пытаются забрать у певицы, является далеко не первой попыткой бизнеса у Примадонны. До этого Алла Борисовна уже запускала свою радиостанцию «Алла», где звучали в первую очередь советские хиты. Радио просуществовало несколько лет, затем было закрыто. Также Алла Борисовна выпустила свои чипсы, также названные ее именем, но и они не нашли отклика у поклонников.

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