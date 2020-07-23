Пенсіонерам в Україні розповіли про категорію громадян, які можуть отримувати підвищений розмір мінімальних виплат

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Так, заступник глави Мінфіну Роман Єрмоличев розповів, що головною вимогою для підвищення мінімальної пенсії є стаж.

«Є окремі категорії пенсіонерів, які можуть мати велику мінімальну пенсію. Наприклад, жінка, маючи страховий стаж 30 років, а чоловік – 35, отримують мінімальну пенсію у 2100 грн. Найбільша пенсія обмежується 10 прожитковими мінімумами. Станом на 1 липня 17 120 грн», — зазначив він.

Водночас, за словами чиновника, зараз в Україні є одинадцять мільйонів пенсіонерів. З них «мінімалку» отримує близько дев'яти мільйонів. При цьому є й ті, хто отримують 49,5 тисяч пенсії.

Йдеться про суддів, які вийшли на відпочинок. Саме у них середній розмір виплат становить близько 46 тисяч гривень. Інші ж дев'ять мільйонів щомісяця отримують дві-чотири тисячі гривень.

"Середній розмір пенсій у них близько 45,9 тис. гривень. Усього пенсіонерів в Україні 11 млн. Пенсіонерів, які отримують 2-4 тисячі – близько 9 млн", - підкреслив він.

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