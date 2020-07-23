Пенсионерам в Украине рассказали о категории граждан, которые могут получать повышенный размер минимальных выплат

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Так, заместитель главы Минфина Роман Ермоличев рассказал, что главным требованием для повышения минимальной пенсии является стаж.

«Есть отдельные категории пенсионеров, которые могут иметь большую минимальную пенсию. Например, женщина, имея страховой стаж 30 лет, а мужчина – 35, получают минимальную пенсию в 2100 грн. Самая большая пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами. По состоянию на 1 июля 17 120 грн», — отметил он.

В то же время, по словам чиновника, сейчас в Украине есть одиннадцать миллионов пенсионеров. Из них «минималку» получает около девяти миллионов. При этом есть и те, кто получают 49,5 тысяч пенсии.

"Средний размер пенсий у них около 45,9 тыс. гривен. Всего пенсионеров в Украине 11 млн. Пенсионеров, которые получают 2-4 тысячи – около 9 млн", - подчеркнул он.



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По словам министра соцполитики Марины Лазебной, в начале весны, 1 марта 2021 года, будет проведена индексация, а с 1 июля и 1 декабря планируется рост прожиточного минимума, благодаря чему будет повышен и размер минимальной пенсии.

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