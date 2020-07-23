Пенсионная система сегодня несправедлива по отношению к льготникам

Пенсионная система в Украине нуждается в реформировании

Такое заявление сделала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пишет Фокус.

По словам министра, существующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части льготников, поэтому ее нужно реформировать.

Что касается повышения пенсионного возраста, то для некоторой части украинцев этот процесс уже состоялся. Лазебная также заявила, что повышать пенсионный возраст для украинцев больше некуда.

Глава Минсоцполитики также напомнила, что в рамках реформы 2017 года в Украине до 2028 года идет постепенное ежегодное повышение требований к страховому стажу.

Таким образом, к 2028 году для выхода на заслуженный отдых по возрасту в 60 лет у человека должно быть 35 лет стажа. Если страховой стаж составит от 25 до 35 лет, то на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже от 15 до 25 лет — в 65.

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По словам министра соцполитики Марины Лазебной, в начале весны, 1 марта 2021 года, будет проведена индексация, а с 1 июля и 1 декабря планируется рост прожиточного минимума, благодаря чему будет повышен и размер минимальной пенсии.

Лазебная предупредила, что в 2021 год показатель индексации пенсий может составлять сразу 15%.

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