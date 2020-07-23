Поки що грошей вистачить не всім

Українських пенсіонерів попередили про те, що на виплати їм направили понад півтора мільярда гривень, але грошей вистачає поки що не на всіх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу фонду.

«На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 35,1 мільярда гривень, що становить 89,3% потреби місяця», — йдеться в повідомленні.

Разом з тим у Пенсійному фонді розповіли про розмір недонадходжень, який становить зараз 2,5 млрд гривень. За словами чиновників, це на майже один мільярд менше, ніж за аналогічний період у травні. Тоді рівень недонадходжень становив 3,4 мільярда гривень.

«Минулі три місяці були шоковими для всіх. З-за карантину зупинялися цілі галузі, економіка не працювала. У цей період були недонадходження до Пенсійного фонду. Але в червні ситуація покращилася, якщо так продовжиться, то ми майже вийдемо на планові показники році.

До цього ми розповідали, що українці повинні бути готові відразу до потрійного перерахунку пенсій. Таку заяву зробила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю журналістам.

За її словами, на 2021 рік заплановано три етапи індексації виплат.

На початку весни, 1 березня 2021 року, буде проведена індексація, а з 1 липня та 1 грудня планується зростання прожиткового мінімуму, завдяки чому буде підвищений і розмір мінімальної пенсії.

Нагадаємо, що українцям змінять правила оформлення пенсій, документ вже в Раді: "Для цього потрібно..."

Також Politeka писала, що у Мінсоцполітики назвали "нормальної" пенсію у 2700 гривень і дали пораду