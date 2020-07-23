Пока что денег хватит не всем

Украинских пенсионеров предупредили о том, что на выплаты им направили более полутора миллиарда гривен, но денег хватает пока не на всех

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу фонда.

«На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 35,1 миллиарда гривен, что составляет 89,3% потребности месяца», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Пенсионном фонде рассказали о размере недопоступлений, который составляет сейчас 2,5 млрд гривен. По словам чиновников, это на почти один миллиард меньше, чем за аналогичный период в мае. Тогда уровень недопоступлений составлял 3,4 миллиарда гривен.

«Минувшие три месяца были шоковыми для всех. Из-за карантина останавливались целые отрасли, экономика не работала. В этот период были недопоступления в Пенсионный фонд. Но в июне ситуация улучшилась, если так продолжится, то мы почти выйдем на плановые показатели по году.

До этого мы рассказывали, что украинцы должны быть готовы сразу к тройному перерасчету пенсий. Такое заявление сделала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью журналистам.

По ее словам, на 2021 год запланировано три этапа индексации выплат.

В начале весны, 1 марта 2021 года, будет проведена индексация, а с 1 июля и 1 декабря планируется рост прожиточного минимума, благодаря чему будет повышен и размер минимальной пенсии.

Напомним, что украинцам изменят правила оформления пенсий, документ уже в Раде: "Для этого нужно..."

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