Украинцы должны быть готовы сразу к тройному перерасчету пенсий
Такое заявление сделала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью журналистам, передает Mind.
По ее словам, на 2021 год запланировано три этапа индексации выплат.
В начале весны, 1 марта 2021 года, будет проведена индексация, а с 1 июля и 1 декабря планируется рост прожиточного минимума, благодаря чему будет повышен и размер минимальной пенсии.
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Лазебная предупредила, что в 2021 год показатель индексации пенсий может составлять сразу 15%.
"Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развитии экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%", – подчеркнула она в общении с журналистами.
Она также добавила, что индексацию выплат могут провести раньше при условии благоприятной экономической ситуации в Украине.
Подытоживая, Марина Лазебная сообщила, что уже в декабре 2020 года должны пересмотреть пенсионные выплаты, в которых нет надбавок, а средняя пенсия к концу 2020 года может составить уже 3,5 тысячи гривен.
Напомним, что 1 июля в Украине была проведена индексация пенсий в связи с повышением прожиточного минимума. Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года.
Также мы сообщали, что украинские пенсионеры могут остаться без выплат. Такой сценарий возможен, если они трудоустраиваются и не сообщают об этом в Пенсионный фонд.
Кроме этого, пенсии могут неправильно назначать из-за ошибок, допущенных украинцами при оформлении бумаг.
Напомним, что украинцам изменят правила оформления пенсий, документ уже в Раде: "Для этого нужно..."
Также Politeka писала, что в Минсоцполитики назвали "нормальной" пенсию в 2700 гривен и дали совет