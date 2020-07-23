Украинцы должны быть готовы сразу к тройному перерасчету пенсий

Такое заявление сделала глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью журналистам, передает Mind.

По ее словам, на 2021 год запланировано три этапа индексации выплат.

В начале весны, 1 марта 2021 года, будет проведена индексация, а с 1 июля и 1 декабря планируется рост прожиточного минимума, благодаря чему будет повышен и размер минимальной пенсии.

Лазебная предупредила, что в 2021 год показатель индексации пенсий может составлять сразу 15%.

"Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развитии экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%", – подчеркнула она в общении с журналистами.

Она также добавила, что индексацию выплат могут провести раньше при условии благоприятной экономической ситуации в Украине.

Подытоживая, Марина Лазебная сообщила, что уже в декабре 2020 года должны пересмотреть пенсионные выплаты, в которых нет надбавок, а средняя пенсия к концу 2020 года может составить уже 3,5 тысячи гривен.

Напомним, что 1 июля в Украине была проведена индексация пенсий в связи с повышением прожиточного минимума. Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года.

Также мы сообщали, что украинские пенсионеры могут остаться без выплат. Такой сценарий возможен, если они трудоустраиваются и не сообщают об этом в Пенсионный фонд.

Кроме этого, пенсии могут неправильно назначать из-за ошибок, допущенных украинцами при оформлении бумаг.

Напомним, что украинцам изменят правила оформления пенсий, документ уже в Раде: "Для этого нужно..."

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