Модель Демі Роуз також відома як британська Кардашьян, показала неосяжні форми в одній сіточці

Модель щодня ділиться новими фото, розповідає про свої будні і хвалиться рекламними роликами від компанії, з якою співпрацює. Цього разу дівчина показала, в якому вигляді вирішила вийти "у світ" і тут же вразила всіх, адже з'явилася Демі на публіці в одній сіточці замість топа або майки, повідомляє Politeka.net.

Пікантності кадрами надає також і те, що модель позувала без ліфчика і яких-небудь деталей гардероба, що могли б хоч трішки приховати видатні форми знаменитості. До речі, приховувати гідність Демі не любить, адже завдяки формам вона придбала популярність в Instagram.

«Так щаслива бути вдома. 🥰 Насолоджуюся дивною їжею, видами і зустрічами з моїми прекрасними друзями. ❤️», - написала Демі під постом.

Фанати відразу ж відповіли:

«Вау 🔥🔥🔥», «Дорогоцінне малятко, забудьте про пристойність❤️», «Візьми мене з собою!», «Найкраще побачення коли-небудь 🔥🔥🔥🔥🔥», «Візьми мене, крихітко», «Демі, як ми можемо працювати з тобою?», «Допоможи мені хто-небудь 😉 цей вид просто дивовижний», «Хороший захоплення», «я Можу вийти за тебе заміж?», «Дивовижна картина, дорога ❤️».

Як відомо, не так давно Демі вдалося «відзначитися». Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що репер Tyga і Кайди Дженнер розлучилися, колишня пасія репера Демі Роуз не стала зволікати. Модель відразу ж опублікувала у своєму Instagram знімки в бікіні, нагадавши всім одну з сестер Кардашьян, і завдяки цьому набравши ще більшу кількість шанувальників.

Після цього дівчину часто з ними порівнюють і цей раз не став винятком:

«Ти просто неймовірна красуня❤️❤️❤️», «Я хочу виглядати так», «Соковитіше Кайлі, вау🔥🔥🔥», «Хороший постріл, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ти зводиш з розуму, така модна🔥🔥🔥🔥😍», «Мені дуже подобається, як Кайлі😍❤️», «Чудова дорога .. 💓», «Брю, хто це виглядає, вона схожа на Кардашьян», «Ти дуже гаряча малятко».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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