У шанувальників Анастасії Заворотнок, яка бореться з раком мозку, з'явився привід для радості - кажуть, артистці стало настільки краще, що вона готується дати інтерв'ю

Уже рік актриса Анастасія Заворотнюк бореться з важким захворюванням - гліобластомою (рак мозку). Весь цей час шанувальники зірки з завмиранням серця стежать за її здоров'ям і чекають новин від її рідних. Але ось, нарешті, і для них настало свято - dni.ru повідомляють про те, що актриса готується до важливого інтерв'ю, пише Politeka.net

Анастасія Заворотнюк в передбачуваному інтерв'ю, яке повинно пройти вже зовсім скоро, розповість про події, які сталися з нею за останній рік, про боротьбу з раком і емоційні переживання, пов'язані з хворобою. Крім того, він розповість про інноваційну американське лікування, яке, можливо, допомогло їй вибратися буквально з того світу.

Відзначимо, що достовірної інформації про стан артистки, її життя і ситуації в сім'ї майже нічого невідомо, оскільки рідні артиста майже нічого не говорять. Чоловік Анастасії - Петро Чернишов, який майже весь час знаходиться поруч з нею, взагалі не виходить на зв'язок, мати - Валентина Борисівна, відмовляється коментувати що-небудь, як і син Майк. Лише Анна Заворотнюк, старша дочка зірки, почала вести свій блог, в якому публікує фотографії мами і Анни, спілкується з передплатниками та навіть відповідає на різні питання про матір. Правда, її відповіді досить розмиті.

Нагадаємо, що хвороба актриси сколихнула громадськість, оскільки Заворотнюк завжди була улюбленицею публіки після серіалу «Моя прекрасна няня». Буквально за півроку до тривожної новини, Анастасія втретє стала мамою - у неї з Петром Чернишовим народилася дочка Міла. Свою вагітність актриса ретельно приховувала і кажуть, що для зачаття малюка, актриса скористалася процедурою ЕКО і, за деякою думкою, саме це спричинило за собою захворювання.

Коли саме вийде інтерв'ю, не повідомляється, але шанувальники в коментарях вже відзначили, що з нетерпінням чекають зв'язку з улюбленою актрисою.

«Добре, що пішла на поправку, але чи з діагнозом щось не те нам тут озвучили, або дійсно відбулися чудеса!» - пишуть шанувальники.

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