Український гуморист і актор «Кварталу 95» Степан Казанін здивував витівкою під час відпочинку з дружиною на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«От і обнулилися✌️Гирлі Дунаю і Вилкове🔥Красиво, смачно, весело, кльово🦈і Липовато🤣», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Казанін позує разом зі своєю дружиною, з якою вирішив залізти на знак «0 км». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку його прихильників.

«Ну і навіщо ти туди заліз? Впасти хочеш?», «які ви яскраві», «ти божевільний, Серьога», «клас», «Обнулення особливо в моді в цьому році... :)», «так і до нашого Ізмаїла доберетеся», «красиво, весело, круто», «вогонь!», — пишуть вони.

Також ми розповідали, що актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я Сергій), здивував, як вміло звертається з кувалдою.

Артист опублікував свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав за цікавим заняттям.

Так, один коміка Євгена Кошового Степан залишився без глядача і грошей з-за карантину, але не зневірився. Артист побував на території Аккерманської фортеці, де пропонується в якості розваги викувати собі монету. Потрібно з силою вдарити кувалдою по підготовленій металевій пластині, що, власне артист і зробив, показавши в кінці плоди своїх праць.

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