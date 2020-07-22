Учасниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, яка виступала з телеведучим Володимиром Остапчуком, блиснула красою в ніжному образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Яке фото краще: 1 або 2?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках спершу з'являється вагітна Гвоздьова, яка лежить на краю басейну, демонструючи неймовірну красу. А на іншій фотографії вже позує її дочка, яка лежить на тому ж місці, де і мама.

«Справжня Діва», «неперевершена», «зірочка», «обидві хороші!», «ну от як вибирати? І та, і та гарна», «якби не було першої, то не було б і другої», «обидві вогонь», «супер дівчата», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка й учасниця шоу «Танці з зірками» яка виступала разом із ведучим Володимиром Остапчуком, Ілона Гвоздьова, постала в ніжному образі.

Відомо, що красуня нещодавно оголосила про другу вагітність. Танцівниця опублікувала фото в білому платті.

Зірка постала у вбранні на бретельках, під яким, здавалося, немає білизни. Її форми обтягнув наряд, підкресливши достоїнства.

Блискучі ланцюжки на шиї притягували погляд до декольте. Ілона позувала біля великого горщика з квітами. Хореограф торкалася рослині й посміхалася.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова жорстко рознесла Остапчука: "Вибач, Володю, але...".

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