У репера Серьоги зараз непростий період - він розлучається зі своєю дружиною і навіть забрав у неї дітей, про що вирішив розповісти в пісні

Репер Серьога зняв і випустив зворушливий фільм про виховання своїх дітей, яких відібрав у своєї дружини, з якою зараз розлучається, пише Politeka.net

Уже майже рік, як Серьога забрав дітей у своєї дружини і зараз проживає в Україні. Він зняв короткометражний фільм, в якому зняв своїх синів. Репер розповів, чим захоплюються його діти і як він їх виховує.

«Я якось спостерігав за тим, як старший син Марк грає в футбол. Я побачив, що у нього не дуже виходить, йому не вистачає швидкості, витривалості, реакції. Я одного разу підійшов до нього після гри і кажу: «Ти хочеш встигати за м'ячем?». Він відповів «так». Я йому сказав: «Поїхали зі мною, поживемо кілька місяців разом, потренуємося, я налагоджу тобі тренувальний процес» - розповів у фільмі Серьога.

Крім того, Серьога зазначив, що по-справжньому про своїх дітей він почав переживати після того, як від вихователів посипалися скарги на молодшого сина артиста - Платона, зокрема - на його неврівноважена поведінка. Вихователі наполягали, що дитині потрібен психолог, але Серьога відкинув цю версію і заявив, що дитині, перш за все, потрібен батько. Після чого обидва сини - Платон і Марк, поїхали разом з артистом в Харків.

Весь свій вільний час артист зараз приділяє синам, а коли він їде у справах, поруч з дітьми їх гувернер - Філіп, який служив старшим сержантом у Французькому Легіоні.

Самі хлопчики розповіли, що спочатку дуже здивувалися, коли батько замінив фільми і мультики, а також телефони, в яких вони любили сидіти, іншими заняттями. Тепер у дітей є хобі і вони цікаво проводять справу з батьком, а на бездумні розваги у вигляді телефону і телевізора, у них не залишається часу. Крім того, гувернер, який займається з хлопчиками, привчив їх до порядку і дисципліни.

Серьога також зазначив, що він принципово не кричить на дітей і не застосовує до них фізичні покарання. Замість цього він намагається займатися з ними, урізноманітнити їхнє дозвілля і скласти режим.

«У них є відповідальність, у них є графік, у них є режим. У них є чіткі завдання, які їм встановили старші, які вони виконують. У них є щоденна важка робота над собою. А чим зайняті ваші діти? », - підсумував Серьога.

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