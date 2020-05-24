Екс-дружині репера Сергія Пархоменка, який виступає під псевдонімом Серьога, Поліні Ололо вдалося зустрітися з одним з її дітей

Поліна розповіла, що днями знайомі сказали їй, що бачили хлопчиків на території готельного комплексу під Києвом. Жінка вирушила туди, де зустрілася з одним із синів – Платоном.

Таку заяву вона зробила в розмові з журналістами видання ТСН.

За її словами, хлопчик дуже боявся, що зараз їх побачить тато і розлютився, він також повідомив, що зоряний тато сказав нібито мама всім забезпечена, а тепер їм потрібно заробляти гроші, щоб вижити.

"Мені складно, чесно. Навіщо ти нас знайшла? Зараз тато побачить. Тато сказав, що ти забезпечена. А як ми будемо гроші заробляти?", – цитує Платона його мама Поліна Ололо.

Поліна відповіла синові, що тато все придумав і дітям не треба заробляти ніяких грошей.

"Я буду заробляти, тому нічого не потрібно буде заробляти. У нас є гроші, все у нас є. З чого ви взяли, що у нас немає грошей? Це все придумав тато!", – відповіла синові Поліну.

На жаль, хлопці були настільки налякані, що відмовилися їхати зі своєю мамою.

Нагадаємо, що репер Серьога забрав дітей у колишньої дружини Поліни Ололо і не дає їм зустрітися. Поліна Ололо також пригрозила Серьозі судовим розглядом і зустріччю з силовиками.

"Історія триває півроку. Але останні місяці взагалі якесь свавілля. Віддала я їх на місяць до нього на відпочинок, потім методом провокації він забрав їх на 12 місяць. Зараз я не маю можливості навіть поговорити з ними. І, до речі, діти живуть зі сторонніми людьми, а іноді і надані самі собі", – заявила колишня дружина.

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