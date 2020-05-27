Популярний репер Сергія відповів відреагував на випад колишньої дружини Поліни Ололо, яка звинуватила його у викраденні дітей

Відповідну публікацію музикант зробив у своєму особистому Facebook, передає Politeka.net.

За словами Сергія Пархоменка, він шанобливо ставиться до колишньої дружини і заявив, що виховує дітей у повазі до рідної матері.

«Вона прекрасна людина з особливим почуттям материнської відповідальності. Я принципово виховую своїх синів у абсолютній повазі до матері і у всьому медійному полі вони не зможуть коли-небудь прочитати жодної іншої моєї позиції щодо відношенню до ній, крім як поважного... Її актуальне прагнення піклуватися про дітей і будь-якими засобами переконати громадськість у те, що їх батько — негідна і аморальна людина, ще до суду, обумовлена суворою необхідністю її життєвих обставин і надмірною вразливістю», - написав репер Серьога в своєму особистому Facebook.

Музикант також додав, що ніхто не має права втручатися в сімейні справи і застеріг людей, які можуть повідомити в соцмережах про місцезнаходження його дітей.

"Це наша особиста справа, і ми вирішимо це правовому полі. Займіться відкладеним розслідуванням політичних вбивств, новими жахливими вірусами, своїми власними дітьми, нарешті... Також я застерігаю всіх тих добрих допитливих самаритян, які, вказуючи місце розташування моїх дітей в соціальних мережах, помилково вважають, що роблять добру справу...", - підсумував Сергій Пархоменко в мікроблозі.

Нагадаємо, що репер Серьога забрав дітей у колишньої дружини Поліни Ололо і не дає їм зустрітися. Поліна Ололо також пригрозила Серьозі судовим розглядом і зустріччю з силовиками.

"Історія триває півроку. Але останні місяці взагалі якесь свавілля. Віддала я їх на місяць до нього на відпочинок, потім методом провокації він забрав їх на 12 місяць. Зараз я не маю можливості навіть поговорити з ними. І, до речі, діти живуть зі сторонніми людьми, а іноді і надані самі собі", – заявляла колишня дружина і звинувачувала виконавця в "знущанні над дітьми".

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