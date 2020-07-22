У рэпера Сереги сейчас непростой период – он разводится со своей женой и даже забрал у нее детей, о чем решил рассказать в песне

Репер Серега снял и выпустил трогательный фильм о воспитании своих детей, которых отнял у своей жены, с которой сейчас разводится, пишет Politeka.net

Уже почти год, как Серега забрал детей у своей жены и сейчас проживает в Украине. Он снял короткометражный фильм, в котором снял своих сыновей. Репер рассказал, чем увлекаются его дети и как он их воспитывает.

«Я как-то наблюдал за тем, как старший сын Марк играет в футбол. Я увидел, что у него не очень получается, ему не хватает скорости, выносливости, реакции. Я однажды подошел к нему после игры и говорю: «Ты хочешь успевать за мячом?». Он ответил «да». Я ему сказал: «Поехали со мной, поживем несколько месяцев вместе, потренируемся, я налажу тебе тренировочный процесс» - рассказал в фильме Серега.

Кроме того, Серега отметил, что по-настоящему о своих детях он начал переживать после того, как от воспитателей посыпались жалобы на младшего сына артиста – Платона, в частности – на его неуравновешенное поведение. Воспитатели настаивали, что ребенку нужен психолог, но Серега отмел эту версию и заявил, что ребенку, прежде всего, нужен отец. После чего оба сына – Платон и Марк, уехали вместе с артистом в Харьков.

Все свое свободное время артист сейчас уделяет сыновьям, а когда он уезжает по делам, рядом с детьми их гувернер – Филипп, который служил старшим сержантом во Французском Легионе.

Сами мальчики рассказали, что вначале очень удивились, когда отец заменил фильмы и мультики, а также телефоны, в которых они любили сидеть, другими занятиями. Теперь у детей есть хобби и они интересно проводят дело с отцом, а на бездумные развлечения в виде телефона и телевизора, у них не остается времени. Кроме того, гувернер, который занимается с мальчиками, приучил их к порядку и дисциплине.

Серега также отметил, что он принципиально не кричит на детей и не применяет к ним физические наказания. Вместо этого он старается заниматься с ними, разнообразить их досуг и составить режим.

«У них есть ответственность, у них есть график, у них есть режим. У них есть четкие задачи, которые им установили старшие, которые они выполняют. У них есть ежедневная тяжелая работа над собой. А чем заняты ваши дети?», - подытожил Серега.

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