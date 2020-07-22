Відомий російський виконавець Олександр Буйнов знову опинився на лікарняному ліжку
Про це пише Politeka.net.
Відповідне зізнання зірка зробила в своєму особистому Instagram.
Олександр Буйнов налякав своїх прихильників після того, як не з'явився на «Слов'янському базарі» в Вітебську, хоча він був заявлений як гість.
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З'ясувалося, що Олександру Буйнову терміново знадобилося хірургічне втручання, тому він опинився на лікарняному ліжку.
"Давненько я не виходив у «ефір». А був заявлений на «Слов'янський базар»! Але сталося те,що сталося. А не скажу що, здогадайтеся самі чому схуднув! Даю підказку - був напад, дуже було бубо", - написав російський виконавець у своєму мікроблозі.
Олександр Буйнов відмовився називати точний діагноз, але натякнув, що йому видалили орган, без якого зараз багато живуть.
"І ще - після операції став добрішим тому що...пів-країни живе без цього. Ні,не лякайтеся - те на місці!", - з жартом резюмував російський співак.
Судячи зі шрамів, які видно на свіжих знімках, операція була лапароскопічна. Можливо, артисту видалили жовчний міхур.
"Ти знайшов еліксир молодості?) не старієш ніхр*на", "Саня! Одужуй! На наступний рік обов'язково будеш", "видалили Жовчний напевно", "Олександр, здоров'я вам! Поправляти і швидше в дію!", "Бажаю здоров'я і швидкого одужання! Цур - не розпускати нюні, хлопчики не плачуть", "Жовчний....мені вже 6 років як видалили. Все норм", "Скоріше одужуйте і радуйте нас своєю творчістю!", - написали фанати в коментарях під знімками Буйнова.
Зазначимо, що у 2011 році у Буйнова виявили злоякісну пухлину — у нього був рак передміхурової залози, але артист зміг перемогти хворобу.
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