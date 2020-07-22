Известный российский исполнитель Александр Буйнов вновь очутился на больничной койке

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующее признание звезда сделала в своем личном Instagram.

Александр Буйнов напугал своих поклонников после того, как не появился на «Славянском базаре» в Витебске, хотя он был заявлен как гость.

Выяснилось, что Александру Буйнову срочно потребовалось хирургическое вмешательство, поэтому он оказался на больничной койке.

"Давненько я не выходил в «эфир». А был заявлен на «Славянский базар»! Но случилось то,что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами почему схуднул! Даю подсказку - был приступ,очень было бубо", - написал российский исполнитель в своем микроблоге.

Александр Буйнов отказался называть точный диагноз, но намекнул, что ему удалили орган, без которого сейчас многие живут.

"И еще - после операции стал добрее потому что...пол-страны живет без этого. Нет,не пугайтесь - ТО на месте!", - с шуткой резюмировал российский певец.

Судя по шрамам, которые видны на свежих снимках, операция была лапароскопическая. Возможно, артисту удалили желчный пузырь.

"Ты нашёл элексир молодости?) не стареешь нихр*на", "Саня! Выздоравливай! На следующий год обязательно будешь", "Желчный удалили наверняка", "Александр, здоровья вам! Поправляйтесь и быстрее в строй!", "Желаю здоровья и скорейшего выздоровления! Чур - нюни не распускать, мальчишки не плачут", "Желчный....мне уже 6 лет как удалили. Все норм", "Поскорее выздоравливайте и радуйте нас своим творчеством!", - написали фанаты в комментариях под снимками Буйнова.

Отметим, что в 2011 году у Буйнова обнаружили злокачественную опухоль — у него был рак предстательной железы, но артист смог победить болезнь.

Напомним, Пугачева на следующий день после похорон Буйнова поразила цветущим видом: "Мне - можно!"

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