В українському Мінфіні розповіли, чи є в бюджеті гроші на підвищення мінімальної зарплати

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що на даний момент у бюджеті вже є гроші на підвищення мінімалки до 5000 гривень, яке заплановано на 2020 рік. Про це він розповів в інтерв'ю ZN.

За словами Марченка, від підвищення мінімалки в першу чергу виграють місцеві бюджети і Пенсійний фонд, а ось держбюджет виграє лише частково, так як бюджетна сфера істотно зросте. Він також зазначив, що гроші на підвищення мінімалки в 2021 році все ще шукають. Як відомо, в планах Кабміну в наступному році двічі підвищити мінімальну зарплату – до 6 тис. гривень, а потім до 6,5 тисяч. Нагадаємо, що зараз мінімалка в Україні становить 4723 гривні.

«Звичайно, це вплине на економічну динаміку, на фонд оплати праці, на інфляцію. Але на сьогоднішній день я не можу вам сказати в цілому про ефект від цього кроку», - зізнався Марченко.

Він додав, що поки не вирішено, чи буде Мінфін переглядати тарифну сітку. На даний момент у відомстві проводять розрахунки. Відзначається, що підвищувати мінімалку потрібно, але спочатку потрібно порахувати витрати і оцінити вплив на бюджет та економіку України в цілому.

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