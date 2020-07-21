Частина пенсіонерів не отримала обіцяного з 1 липня підвищення виплат

Радник міністра соціальної політики Микола Шамбір пояснив, чому працюючі пенсіонери не отримали надбавки. Подробиці про підвищення пенсій він озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Наголошується, що працюючі пенсіонери не отримали надбавок, пов'язаних із зростанням прожиткового мінімуму. Індексація пенсій проводиться на загальних підставах для всіх груп пенсіонерів, а це підвищення пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму, який не впливає на працюючих пенсіонерів. У Мінсоцполітики відзначили, що надбавку вони отримають після того, як звільняться.

У відомстві також нагадали, що працюючим пенсіонерам в Україні регулярно переглядають і підвищують пенсії. Такий перерахунок відбувається кожні два роки і враховує роботу за цей час.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні була проведена індексація пенсій у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. Наступне підвищення заплановано на 1 грудня 2020 року.

Раніше ми писали, що пенсіонерам можуть скорочувати виплати, якщо вони працевлаштовуються. Про це вони в обов'язковому порядку повинні повідомляти в Пенсійний фонд. Крім цього, пенсії можуть неправильно призначати через помилки, допущені українцями при оформленні паперів.

Нагадаємо, що у Мінсоцполітики назвали "нормальною" пенсію в 2700 гривень і дали пораду: "Є програма".

Як повідомляла Politeka, Кравчук вважав несправедливою пенсію в 18 тисяч гривень: "Скільки коштую - стільки дайте".

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