Лолита Милявская пожаловалась на то, что уже полгода не видела дочь и приоткрыла завесу тайны над новыми отношениями

Лолита Милявская, поразившая всех своим обновленным внешним видом на фестивале «Славянский базар», рассказала, что новый имидж – стильная стрижка, похудение и образ, это не заслуга мужчины, который находится рядом с певицей. Она делает это исключительно для себя. Как отмечает певица, после длительного бракоразводного процесса, она вновь возвращается к нормальному психологическому состоянию, передает Starhit.

На «Славянском базаре» певица буквально покорила всех постройневшей фигурой и элегантным образом, а также – модной стрижкой. Правда, сама певица призналась: комбинезон, в котором она была на красной дорожке, не новый, его артистка приобрела на распродаже в Америке несколько лет назад и только сейчас достала из сундука. Комбинезон, по словам певицы, куплен был вообще на распродаже, но тогда певица в него не влезала, поэтому брала "про запас". И, как видно, не зря - сейчас наряд певице даже слегка великоват

Кроме того, Лолита отмечает - ни на каких диетах она не сидела, даже наоборот – в ее холодильнике всегда есть вареники с картошкой и пельмени. Кроме того, артистка приоткрыла тайну над нынешними отношениями и мужчиной, который сегодня является спутником жизни певицы.

Возлюбленный, по словам певицы, не сопровождает ее на концертах, как ее бывший муж, поскольку у него много дел. Да и в целом, они оба – самодостаточные люди.

«Когда человек занят делом, у него нет возможности разъезжать еще и со мной. Это все равно, что я ходила бы с ним по совещаниям. Нам же не по 18 лет, чтобы писать кипятком. И бабочки в животе — это вредно, как сказала моя психолог. Я без бабочек уже» - сообщила Лолита.

Также Лолита отметила, что модную прическу она сделала по собственному желанию, обрезав нарощенные волосы из-за жары. Затем певица решила – раз так похудела, почему бы не сделать и модную стрижку. Но при этом, своего мужчину даже не спрашивала. Лолита отмечает – тому, кому не нравится ее нынешний имидж, просто с ней не по пути. «Носить тапочки», как выразилась Лолита, она больше никому не будет.

«Я была бы последней идиоткой, если бы наряды или новая прическа были связаны с мужиком. Самая большая проблема людей — желание отражаться в чьих-то глазах. Я никогда не стремилась нравиться зрителю. Всегда делала то, что хотела. А в личной жизни, наоборот. Еще и тапочки в зубах приносила. Теперь делаю все только для себя» - отметила Лолита.

Однако, коронавирус внес изменения в жизнь певицы и ее возлюбленного – из-за пандемии они не виделись несколько месяцев, хотя недавно они смогли воссоединиться.

Точно также обстоят дела и с единственной дочерью певицы – Евой. Сейчас девочка учится на филолога в Польше, и они с мамой не виделись также несколько месяцев. Но Лолита сообщает – у ребенка все хорошо, Ева учится на отлично и даже расстраивается из-за оценок. Так, недавно Ева сдала экзамен на балл более низкий, чем хотела, и расплакалась из-за этого.

«Дочь хорошо окончила второй курс — 95 баллов из 100 возможных. Я ее абсолютно не понимаю. Она плакала, потому что один экзамен сдала на 90. Спрашиваю, мол, это как? Говорит: «Ну это 5 с минусом». Ева, твоя мамочка так не училась! Диплом двух цветов — синий и красный, и никто его не смотрит, мало кому он пригодился — так, корочка. Важны знания — все время ее убеждаю. И не стремлюсь из нее делать медалистку. Дико расстроилась, что Ева плакала по такому поводу» - поделилась певица.

Сейчас Лолита с нетерпением ждет открытия границ, чтобы вновь повидаться с дочерью в Польше.

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