Час не щадить нікого

На старих фільмах з радянськими зірками виросло не одне покоління. Незважаючи на їх вік, люди до сьогоднішнього дня переглядають культові фільми Ельдара Рязанова і Леоніда Гайдая

Politeka.net дізнавалася, як змінилися популярні радянські зірки, яких знало і любило ціле покоління.

Зірка комедії «З легким паром!», польська актриса Барбара Брильська стала справжньою радянською зіркою завдяки всього одному фільму, знятому Рязановим. Сьогодні актрисі 78 років. До речі, вона зіграла і в продовженні фільму.

Актрисі Алісі Фрейндліх, яка стала популярною після фільмів «Службовий роман» і «Жорсткий романс» сьогодні 85 років. Нещодавно її нагородили премією за внесок у кінематограф.

Ще одній зірці «Службового роману» Лії Ахеджаковій 81 рік. Ця унікальна актриса відома не тільки популярними ролями, але і жорсткою політичною позицією.

А ось головна красуня цього фільму, актриса Світлана Немоляєва, у свої 83 роки досі нагадує ту яскраву блондинку, якій співчували мільйони.

Яскрава брюнетка Наталія Варлей, яка зіграла в «Кавказькій полонянці» і «Вії», до сьогоднішнього дня залишається привабливою жінкою, хоча артистці вже стукнуло 72 роки.

А ось серцеїдка з «Діамантової руки» Світлана Світлична до сьогодні залишається яскравою блондинкою. Актрисі вже 80 років.

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