Зірки хоч і стали старше, але не втратили своєї чарівності

Актриси радянського і російського кіно привертали увагу не тільки своїм талантом, але і красою

Молоді красуні відразу ставали популярними після виходу фільмів, пише Politeka.net. Давайте ж подивимося, як зараз виглядають знаменитості, фільми з якими дотепер дивляться.

Справжня серцеїдка Світлана Світлична з "Діамантової руки" і зараз знімається у фільмах. 15 травня жінці виповнилося 80 років. Зірка була двічі заміжня і народила двох синів, один з яких помер у 2006 році.

Наталія Селезньова зіграла у фільмі "Іван Васильович змінює професію" дружину головного героя. Зараз актрисі 74 роки, у неї один син і троє онуків.

Героїня фільму "Іронія долі, або з легким паром" Барабра Брильська відсвяткувала 78 років. У Барбари за плечима не тільки активні зйомки у фільмах, але і три невдалих шлюби. Жінка народила двох дітей, старша дочка загинула у ДТП у 1993 році.

Наталя Сєдих знялася у казці "Морозко" і відразу завоювала серця. Зірці зараз 71 рік, вона рідко знімається у фільмах. Була у шлюбі, від якого залишився син.

"Кавказькій полонянці" Наталії Варлей - 72 роки. У зірки були три шлюби, від другого чоловіка вона народила двох синів. Зірка дуже рідко знімається в фільмах.

Алісі Фрейндліх, відомої по фільму "Службовий роман", 85 років. Актриса тричі була заміжня. У неї є дочка Варвара і онуки.

Інша зірка "Службового роману" Світлана Немоляєва 18 квітня відсвяткувала 83 роки. Зірка досі активно знімається у фільмах. У неї є син і двоє онуків.

"ви і ми і вони не будемо вічно молоді,;; але життя треба прожити так щоб не було соромно за марно прожиті роки::: А тут на фото всі красуні, і не важливо ск їм років, Здоров'я ВСІМ!!", - прокоментував пост один з користувачів мережі.

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