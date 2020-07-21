У серпні українцям потрібно поберегти себе, оскільки очікуються потужні магнітні бурі
Август 2020 року складним - згідно з прогнозом метеорологів, в цьому місяці українців очікують відразу п'ять сильних магнітних бур. Як захистити свій організм і в які місяці потрібно бути обережним, пише Politeka.net
Так, згідно з синоптиками, магнітні бурі в серпні 2020 року опустяться на Землю 1,9, 10, 27 і 28 числа. Саме в ці дні Сонце проявляє найбільшу активність, що незмінно позначиться на здоров'ї, особливо у тих, хто важко реагує на магнітну активність або має судинні захворювання.
Магнітні бурі викликають у метеозалежних людей головні болі і мігрень, скачки тиску, занепад сил і втому, порушення в роботі серцево-судинної системи, біль в суглобах, депресію, безсоння і порушення сну.
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Спеціально для тих, кому магнітні бурі приносять масу незручностей, лікарі повідомляють, що потрібно робити, щоб звести її наслідки на мінімум. Для цього необхідно спати 8-9 годин вночі, часто гуляти на вулиці, але не на відкритому сонці, виконувати ранкову зарядку, приймати контрастний душ, пити не менше двох літрів води в день. Крім того, лікарі рекомендують дотримуватися і наступні заходи:
- пити трав'яний чай;
- не пити кави;
- не їсти гостру і жирну їжу;
- робити дихальну гімнастику;
- виключити стресові ситуації;
- відмовитися від куріння і алкоголю.
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