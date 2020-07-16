Липень 2020 відзначитися сильної магнітної бурею

У метеорологічному прогнозі на липень чекає «сюрприз» - в середині місяця очікується сильна магнітна буря. Метеоудар буде найсильнішим в місяці і найдовшим - він триватиме до 17 липня включно.

Фахівці відзначають, що метеоудар буде такої сили, що люди почнуть відчувати його вплив ще 14 липня, а погане самопочуття пройде тільки до вихідних. Серед симптомів - запаморочення, сонливість, почастішання пульсу, незрозумілу тривожність і перепади настрою.

Загальна рада для всіх - пити більше чистої води і зменшити вживання солі. Також варто добре висипатися, та й в цілому більше відпочивати.

Крім того, варто менше бувати на сонці: прогулянки на свіжому повітрі потрібно перенести на ранкові або вечірні години. І навіть легка зарядка поліпшить кровообіг, стабілізувавши загальний стан організму. Акцент варто зробити на дихальних вправах.

Метеозалежним людям варто особливо уважно ставитися до свого здоров'я в цей період. Пам'ятайте: метеозалежність не тільки можна, а й потрібно лікувати. Інакше зростає ризик виникнення інфаркту, гіпертонічного кризу або інсульту.

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