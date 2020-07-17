У серпні не забудьте загадати бажання - українці зможуть спостерігати унікальне небесне явище зорепад Персеїди

Серпень потішить нас цікавим небесним явищем. Йдеться про зорепад Персеїди, який можна буде спостерігати вже з п'ятниці, 17 липня. Про це явище повідомляє Європейське космічне агентство, пише Politeka.net

Спостерігати за першими метеорами річного потоку Персеїди можна буде вже з п'ятниці, 17 липня.

Цей потік утворюється в результаті згоряння частинок порід, льоду і пилу хвоста комети Свіфта-Таттла, яка пролітає навколо Сонця за 135 років, в атмосфері Землі. Зорепад є щорічним.

В цілому, в 2020 році, зорепад Персеїди можна буде спостерігати з 17 липня по 24 серпня. При цьому максимальна активність зорепаду очікується вночі з 12 на 13 серпня. Передбачається, що саме тоді всього за одну годину можна буде побачити близько 60 спалахів.

Для спостереження за зорепадом Персеїди не потрібні якісь спеціальні прилади. Однак краще за метеорами спостерігати за віддаленості від джерел яскравого світла.

Всі метеори будуть вилітати з точки, яка знаходиться в сузір'ї Персея, тому дивитися потрібно буде на північний схід.

Персеїди - метеорний потік, який щорічно з'являється в серпні з боку сузір'я Персея. Утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта - Таттла. Найдрібніші частинки, розміром з піщинку, згорають в земній атмосфері, утворюючи «зоряний дощ». Його інтенсивність поступово зростає, досягає піку і поступово падає.

Потік проявляє активність з 17 липня по 24 серпня, причому максимум припадає зазвичай на 12 серпня. Число метеорів зазвичай досягає 60 на годину.

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